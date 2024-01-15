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Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии

10:32
  • понедельник
  • 15 января 2024

Он собирался осуществить ряд диверсий

Студента в Кургане, завербованного украинскими спецслужбами для диверсии, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности России.
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Завербованный собирался совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете.

Кроме того, он планировал собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Новоалтайска за передачу военных сведений для украинской террористической организации. Кроме того, мужчина планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что неудачи на фронтах вынудили киевский режим усиливать тайную борьбу. Украинские спецслужбы засылают свою агентуру и диверсантов в Россию и пытаются нанести нашей стране вред в тылу.

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