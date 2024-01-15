По мнению Марии Захаровой, это "прошлогодний гороскоп"

"Секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между Североатлантическим альянсом и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке". Такое мнение в понедельник, 15 января, высказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, она не исключает, что аналитическую часть пресловутого тайного плана бундесверу предоставил германский МИД под руководством министра иностранных дел Анналены Бербок.

Ранее начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания — продемонстрировать Москве способность и волю защищаться, тем более что "война с Россией" не является невообразимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент.

При этом бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон утверждал, что Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину исключительно из-за страха огромных потерь в боях против российских военных.

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