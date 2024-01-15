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Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев СВО

10:34
  • понедельник
  • 15 января 2024

Важно укреплять систему соцгарантий

Россия должна поддерживать семьи погибших участников спецоперации, а также укреплять систему социальных гарантий и повышать эффективность реабилитационных программ.

Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Форума ветеранов СВО "Вместе победим".

"Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах", - говорится в сообщении Кремля. 

Путин также отметил особую важность участия ветеранов СВО в образовательных и волонтерских проектах.

В России действует и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки участников спецоперации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин стремится решать вопросы по поддержке ветеранов СВО, исходя из конкретных примеров.

Форум "Вместе победим" проходит 14-17 января в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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