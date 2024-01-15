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Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с профессиональным праздником

11:42
  • понедельник
  • 15 января 2024

13 лет назад Следком оформился как самостоятельный государственный орган

Сегодня в России отмечают день образования Следственного комитета. Он был оформлен как самостоятельный государственный орган ровно 13 лет назад.

Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что Следком - это одно из важнейших и ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. И сейчас перед ведомством стоят ответственные задачи в Донбассе и Новороссии.

Сотрудники комитета расследуют преступления неонацистов против мирного населения. За издевательтства и убийства жителей украинским военным вынесено более 200 приговоров. Установлены личности свыше тысячи иностранных наёмников. Около половины из них уже получили статус обвиняемых.

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