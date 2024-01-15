Похороны пройдут на Троекуровском кладбище

В Москве прощаются с Юрием Соломиным. Церемония проходит на исторической сцене Малого театра.

Народный артист СССР, режиссер, знаменитый актер скончался 11 января на 88-м году жизни. Зрителю Юрий Соломин хорошо известен по десяткам ролей в кино. Среди них - "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо" и оскароносная картина "Дерсу Узала" Акиры Куросавы. В фильме "Летучая мышь" он играл со своим не менее знаменитым и любимым публикой братом Виталием.

76 лет Юрий Соломин посвятил Малому театру - сначала как актер, а с 88-го года был его бессменным художественным руководителем. Соболезнования родным выразил Владимир Путин. Президент назвал смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры.

Проводить Юрия Мефодьевича в последний путь пришли коллеги, ученики и близкие. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

"Независимо от того, что играл этот блистательный артист, всегда он излучал добро, тепло интеллигентность настоящую, он был русский, российский человек, аналогов в других странах с такой индивидуальностью я не знаю", - отметил Дмитрий Певцов.

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