ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване

11:00
  • понедельник
  • 15 января 2024

Пекин ценит позицию Москвы

Китайская сторона высоко ценит позицию России по выборам на Тайване. Такое заявление сделала в понедельник, 15 января, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Выборы на Тайване выиграл сторонник независимости острова

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала слова своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Захарова указала на неприемлемость попыток отдельных стран использовать выборы на Тайване, чтобы раскачать ситуацию в регионе.

Мао Нин поблагодарила Москву за "поддержку справедливой позиции Китая" и подчеркнула, что многие поддержали Пекин в защите его национального суверенитета и территориальной целостности, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях России и Китая, укрепляются возможности стран противостоять рискам. Политик призвал наращивать позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркивал, что у России и Китая имеется общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины и "решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Китая
Флаг Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.