Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване

Пекин ценит позицию Москвы

Китайская сторона высоко ценит позицию России по выборам на Тайване. Такое заявление сделала в понедельник, 15 января, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала слова своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Захарова указала на неприемлемость попыток отдельных стран использовать выборы на Тайване, чтобы раскачать ситуацию в регионе.

Мао Нин поблагодарила Москву за "поддержку справедливой позиции Китая" и подчеркнула, что многие поддержали Пекин в защите его национального суверенитета и территориальной целостности, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях России и Китая, укрепляются возможности стран противостоять рискам. Политик призвал наращивать позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркивал, что у России и Китая имеется общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины и "решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт".

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