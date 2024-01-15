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При пожаре на складе Wildberries в Петербурге никто не пострадал

10:59
  • понедельник
  • 15 января 2024

Маркетплейс продолжает разыскивать 12 сотрудников

При пожаре на складе Wildberries в Санкт-Петербурге никто не пострадал.
Ущерб от пожара на складе Wildberries оценили в 10 миллиардов рублей

Об этом утром, 15 января, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Со склада были эвакуировали 350 человек. Всего в день пожара на складе находились 1,2 тысячи человек.

Тем временем Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками склада. Никто из них не числится пропавшим без вести.

"Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров, произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали спустя сутки, сейчас идет проливка конструкций.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

В Wildberries заявили, что продавцы получат компенсацию за поврежденные товары, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

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