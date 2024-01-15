Киев может получить 300 млрд долларов от "репарационных" облигаций

Их обеспечение - будущие иски к России о возмещении ущерба от боевых действий

Украина может заработать 300 миллиардов долларов на размещении облигаций, обеспеченных будущими исками к Москве. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Reuters, применение таких "репарационных" облигаций поможет обойти проблемы, которые грозят в случае передачи Украине заблокированных за рубежом российских активов.

Однако собрать указанную сумму удастся лишь в случае, если бумаги купят западные правительства, подчеркивают эксперты.

Ранее заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявляла, что для получения компенсации иски к России будут подаваться по всему миру, в разных юрисдикциях и в разных судах, "везде, где есть активы Российской Федерации".

При этом глава эстонского правительства Кая Каллас еще летом 2023 года заявляла, что Таллин закончил работу над юридической схемой использования замороженных активов России для восстановления Украины. При использовании предлагаемой схемы заблокированные российские активы пойдут на восстановление Украины и будут реализованы в авансовом порядке.

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