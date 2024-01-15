Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы

Первый этап программы реновации выполнен на 69%

В прошлом году в 19 районах Москвы завершился первый этап программы реновации. Всего отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов участники программы в 41 районе столицы, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. По его словам, в районах, в которых завершился первый этап, расположено 304 расселяемых дома.

"На сегодняшний день переселение по программе реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичных районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен. Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье", - отметил Бочкарёв.

В целом первый этап программы реновации выполнен на 69%, отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программы реновации в Москве была запущена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживают около 1 миллиона москвичей.

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