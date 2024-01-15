Белорусские военные пройдут обучение в России

Акцент будет сделан на опыте спецоперации

Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в Министерстве обороны Белоруссии.

Ведомство подчеркнуло, что в ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными силами России в ходе ведения специальной военной операции.

Прошедшие учебу военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям армии Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Ранее белорусские власти подчеркивали, что организуемые в стране военные учения не несут угрозы соседним государствам — армия Белоруссии всего лишь отрабатывает вопросы защиты государства и совершенствования уровня подготовки войск.

При этом руководитель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель рассказал, что в ряде соседних стран Запада и на Украине действуют вербовочные и тренировочные лагеря для желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии для свержения власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"