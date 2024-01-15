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Переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказалось под вопросом

12:03
  • понедельник
  • 15 января 2024

Это связано с ростом популярности правых партий в Европе

С учетом того, что ультраправые набирают силу по всей Европе, Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями в попытках повторно одержать победу на выборах председателя Еврокомиссии. Об этом пишет Politico.
Выступление главы ЕК о мощи Европы перебил собачий лай

Как указывает издание, в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен поддержала коалиция из проевропейских партий ЕС: консервативная Европейская народная партия (ЕНП), социалисты и либералы (Renew Europe). Они обеспечили ей "лишь незначительное большинство 383 голоса" при необходимом минимуме 374 голоса.

Представитель Франции в коалиции заявил, что в вопросе переизбрания главы ЕК "может произойти настоящий сюрприз", если объединение не получит большинства на будущих выборах — в таком случае "тема фон дер Ляйен просто перестанет существовать".

В адрес Урсулы фон дер Ляйен неоднократно звучали обвинения в королевских замашках. Европейские дипломаты в частных беседах жалуются, что председатель Еврокомиссии нередко позволяет себе выходить за рамки должностных обязанностей и полномочий.

Ее также уличали в обмане. В октябре Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что ЕС выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, что не соответствует действительности, так как выделение средств еще не было утверждено Евросоветом.

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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