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Собянин: Открыт прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

12:14
  • понедельник
  • 15 января 2024

Грантовый фонд конкурса – 3,74 миллиона рублей

В Москве начался прием заявок на гранты мэра в сфере культуры и искусства. Всего в конкурсе 33 номинации, которые охватывают разные сферы творчества, сообщил Сергей Собянин.

Конкурс состоится из трех этапов. На первом, который пройдет с 25 февраля по 10 марта, эксперты отсмотрят видеозаписи. На втором этапе пройдут очные прослушивания, а на третьем (с 20 апреля по 25 мая) - открытия выступления и выставки на городских площадках.

Грантовый фонд конкурса – 3,74 миллиона рублей.

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