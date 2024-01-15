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Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries в Петербурге

12:16
  • понедельник
  • 15 января 2024

Там не сработала система пожаротушения

Автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не сработала в момент возгорания, которое, предварительно, началось из-за короткого замыкания. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в оперативных службах.

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Как напомнил собеседник ТАСС, автоматические системы пожаротушения на высокостеллажных объектах хранения должны устанавливаться в обязательном порядке.

На складе Wildberries они были, но по неустановленной причине они не сработали в нужный момент. Расследование продолжается.

Всего в день пожара на складе находились 1,2 тысячи человек, сейчас Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками склада. Пострадавших нет.

Тем временем страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries в 10 миллиардов рублей — это предварительные данные, которые требуют уточнения. В Wildberries пообещали, что всем клиентам компенсируют утраченный товар.

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