ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Встреча по "формуле мира" Зеленского в Давосе закончилась без четкого плана

12:34
  • понедельник
  • 15 января 2024

ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы России

Встреча в Давосе советников по национальной безопасности, которые обсуждали предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским "формулу мира", закончилась без принятия четкого плана. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает Bloomberg.
Лавров рассказал о тайной встрече по "формуле мира" Зеленского

Как отмечает агентство, Киеву не удалось заручиться поддержкой своего мирного плана среди стран Глобального Юга. В частности, Бразилия и ЮАР потребовали учитывать интересы России, которую даже не пригласили для обсуждения этой темы в Давосе.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что эта встреча "прояснила вопросы для обсуждения", но ни Киев, ни Москвы не готовы идти на уступки.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва не видит прогресса в направлении возобновления мирных переговоров с Киевом, идут лишь "совершенно труднообъяснимые процессы" в русле обсуждения "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Однако чего-либо серьезного в плане возвращения сторон за переговорный стол нет, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом западные СМИ писали, что некоторое количество украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир. Они осознают, что западная помощь не помогает Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.