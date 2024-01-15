ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы России

Встреча в Давосе советников по национальной безопасности, которые обсуждали предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским "формулу мира", закончилась без принятия четкого плана. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Киеву не удалось заручиться поддержкой своего мирного плана среди стран Глобального Юга. В частности, Бразилия и ЮАР потребовали учитывать интересы России, которую даже не пригласили для обсуждения этой темы в Давосе.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что эта встреча "прояснила вопросы для обсуждения", но ни Киев, ни Москвы не готовы идти на уступки.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва не видит прогресса в направлении возобновления мирных переговоров с Киевом, идут лишь "совершенно труднообъяснимые процессы" в русле обсуждения "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Однако чего-либо серьезного в плане возвращения сторон за переговорный стол нет, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом западные СМИ писали, что некоторое количество украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир. Они осознают, что западная помощь не помогает Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться.

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