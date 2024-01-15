В Кремле отреагировали на сообщения о плане войны НАТО с Россией

Издание не гнушается публикацией уток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию немецкого издания Bild о якобы подготовке войны между НАТО и Россией.

По словам представителя Кремля, Bild "не гнушается публикации различных уток", передает ТАСС.

Ранее газета Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера написала, что Германия якобы готовится к войне между НАТО и Россией. Издание утверждает, что конфликт начнется летом 2025 года после окончания СВО. Россия якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор.

В свою очередь в МИД России заявили, что "секретный план" властей Германии по подготовке к столкновению между НАТО и Россией является "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".

В Минобороны Германии напомнили, что рассмотрение даже крайне маловероятных событий - часть повседневного военного дела.

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