Песков допустил визит Путина в КНДР в обозримом будущем

Москва продолжит развивать отношения с Пхеньяном

Российская сторона надеется на то, что визит главы государства Владимира Путина в Северную Корею состоится в обозримом будущем. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля не назвал возможную дату такой поездки, но рассказал, что сроки будут согласовываться Москвой и Пхеньяном по дипломатическим каналам.

При этом Песков подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям сотрудничества, диалог стран будет продолжаться на всех уровнях.

Что касается прибытия в российскую столицу правительственной делегации КНДР во главе с министром иностранных дел, Песков выразил надежду на плодотворные насыщенные переговоры, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну наилучшие пожелания от Владимира Путина, а также рассказал, что президент России подтверждает намерение выполнить все договоренности — работа в этом направлении уже стартовала.

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи указала, что корейско-российские двусторонние отношения с давней историей дружбы показывают динамику развития, развиваются с новой жизненной силой.

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