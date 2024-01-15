Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборах в марте. Об этом режиссер и актер сообщил в Москве журналистам АГН "Москва". Он напомнил, как сильно изменилась Россия за последние 25 лет, и это большое достижение.

По мнению кинорежиссера, Путин чтит историю Россию и делает все возможное для борьбы с уничтожением памятников защитникам Отечества и осквернения могил предков.

"Страна развивается. Страна крепко стоит на своих ногах. В международном сообществе уважают и опасаются Россию. Так и должно быть. Мы – государство с огромной историей. Мы – государство людей, которые помнят о прошлом, живут настоящим и заботятся о будущем", – заключил Игорь Угольников.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В Москве до конца января продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом для участия в выборах.

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