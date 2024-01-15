ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: Запад и Киев не хотят учитывать соображения безопасности России

13:34
  • понедельник
  • 15 января 2024

В этих условиях Россия продолжает спецоперацию, хотя готова к переговорам

В условиях абсолютного нежелания стран коллективного Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности мы продолжаем специальную военную операцию Об этом в понедельник, 15 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча по "формуле мира" Зеленского в Давосе закончилась без четкого плана

Спикер Кремля подчеркнул, что Москва предпочла бы достичь своих задач и решить проблемы безопасности мирными средствами, но ни киевский режим, ни западные государства не идут навстречу, сообщает ТАСС.

Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, а информация о его причастности к этому является "полным бредом" и "российской пропагандой".

Представители государств — членов "Большой семерки" (G7) и некоторых стран "глобального Юга" в декабре провели в Эр-Рияде тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой. Однако достичь ощутимых сдвигов не удалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.