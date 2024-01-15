В этих условиях Россия продолжает спецоперацию, хотя готова к переговорам

В условиях абсолютного нежелания стран коллективного Запада и Украины учитывать российские соображения безопасности мы продолжаем специальную военную операцию Об этом в понедельник, 15 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что Москва предпочла бы достичь своих задач и решить проблемы безопасности мирными средствами, но ни киевский режим, ни западные государства не идут навстречу, сообщает ТАСС.

Прежде всего, конечно, здесь следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, а информация о его причастности к этому является "полным бредом" и "российской пропагандой".

Представители государств — членов "Большой семерки" (G7) и некоторых стран "глобального Юга" в декабре провели в Эр-Рияде тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой. Однако достичь ощутимых сдвигов не удалось.

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