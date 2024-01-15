В Москве простились с Юрием Соломиным. Как это было

Друзья, коллеги и сотни поклонников пришли на гражданскую панихиду

Малый театр утопает в цветах. А люди все идут и идут. Тихо, скромно, интеллигентно. Вспоминая своего кумира - мудрого и талантливого, доброго и отзывчивого. Юрия Соломина.

Александр Олешко: "Это замечательная, цельная личность, это настоящий мужчина. На таких людях страна держится. Ему огромное спасибо. И за теплое общение, между прочим. Он очень был в этом смысле человек душевный и теплый. Я это знаю по себе".

Ольга Цветкова: "Ни одной проходной роли - гениальный артист".

Дмитрий Певцов: "Такой индивидуальности я не знаю. Ну и плюс - руководитель театра и Щепкинского училища. Величина!"

Юрий Соломин любил вспоминать, как впервые переступил порог Малого - в 1957-м сразу после окончания Щепкинского училища. Пришел к самой Пашенной. И как его, худенького абитуриента из далекой Читы, она чуть не приняла за бандита.

Юрий Соломин был очень верным человеком. Малому служил почти 70 лет. Блистательно играл десятки главных ролей - Хлестакова, Тригорина, царя Федора Иоанновича. 35 лет был его художественным руководителем. Не просто бессменным, а очень родным. За все и за всех переживающим. Будь то затянувшаяся реконструкция и ремонт или творческий план на следующий сезон. В последние годы он даже о премьерах рассказывал не в директорском кабинете, а прямо в зале, среди своих любимых коллег. Народных, заслуженных и совсем юных, только что влившихся в знаменитую труппу выпускников училища.

Ему, такому аристократичному, очень шли камзолы и мундиры. Неважно, о какой эпохе шла речь. Зрители его полюбили за роли и в театре, и в кино. Поэтому так много людей приехали из разных городов, чтобы сказать ему "спасибо". И проститься.

Людей всегда притягивал взгляд Юрия Соломина. Теплый, проницательный и открытый. Будто он знал что-то очень важное и старался об этом рассказать. В личном общении даже с малознакомыми людьми всегда был таким мягким и откровенным, что даже не верилось. Ведь человек такой величины! Худрук, министр культуры РСФСР, уникальный актер и преподаватель. А Юрий Соломин очень доходчиво и иронично говорил и о себе, и о сути актерской профессии, и о тех, кто всегда стремится учиться и жить на отлично.

Последние аплодисменты и слезы прощания. Тех, кого он так любил. Ради кого выходил на сцену и кому так много оставил.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"