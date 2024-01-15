Собянин: Путепровод через МЦД-1 около "Бескудниково" будет достроен этим летом

Он позволит связать два округа столицы

Пытаясь добраться из Северного округа в Северо-Восточный и обратно, водителям до сих пор приходится делать крюк длиной в девять километров, разворачиваясь через МКАД или Московский скоростной диаметр. Совсем скоро улицы 800-летия Москвы и Инженерную соединят. Проблема уйдет в прошлое.

"Мы активно строим связку между двумя административными округами - Северным и Северо Восточным. Соединяем Ленинградку, скоростной диаметр, Коровинское шоссе, Дмитровское шоссе и Алтуфьевское шоссе. Связка очень важная. Помимо реконструкции улично-дорожной сети, главным звеном является путепровод через МЦД-1. Путепровод сложный, проходит через несколько путей. Но стройка близится к завершению, надеюсь, что в августе она будет завершена. Работы ведутся в графике, в круглосуточном режиме, 400 человек среднесуточно, 50 единиц техники. Сегодня процентов на 80 работа по выносу коммуникаций закончены, и к дорожной одежде уже приступим в мае месяце", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна полоса движения в каждую сторону - этого будет достаточно, уверены проектировщики. Появление нового путепровода через пути МЦД-1 позволит сократить перепробег транспорта в три раза. Экономия времени составит 30-40 минут. Строительство ведется уже четвертый год.

"Работа происходит в достаточно тяжелых условиях, связанных с тем, что мы в живом городе. То есть здесь нам пришлось переложить около 400 километров кабельных линий. Почти полтора километра тепловых сетей, большого диаметра в том числе. 56 километров сетей электрических", - указал Борис Прозоров, представитель генерального подрядчика ОАО "МИСК".

Найти само место для путепровода, который наконец связал бы два огромных округа, было непросто: проектировщики оказались зажаты в рамках множества технических ограничений. Возведение эстакады длиной 650 метров стало вызовом для строителей.

Проект выходит далеко за масштабы строительства одного лишь путепровода. Нужно, с одной стороны, реконструировать улично-дорожную сеть, окружающую объект. С другой - сразу в нескольких районах реорганизовать движение. Основная цель - еще больше разгрузить близлежащие шоссе: Алтуфьевское, Дмитровское и Коровинское, где большинство съездов направо станут бессветофорными.

Дополнительные остановки общественного транспорта, а также дублёры появятся вдоль улицы 800-летия Москвы. А на пересечении с Дубнинской организуют круговое движение, чтобы и на этом участке водители могли проезжать без остановки. Кроме того, реконструируют еще несколько расположенных поблизости дорог. Масштабный комплекс мер позволит снизить загруженность соседних магистралей на 28-30%. Ко Дню города все работы в данном районе планируют завершить.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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