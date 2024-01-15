Врачам больницы имени Буянова удалось спасти мужчину с редчайшим заболеванием

Таких пациентов в мире было зарегистрировано всего 50

В первое неврологическое отделение больницы имени Буянова 29-летнего Владислава направили из поликлиники, куда он обратился с жалобами на внезапную слабость в ногах и руках. Вскоре ноги он перестал чувствовать совсем, руками едва мог пошевелить, не управлялся даже с ложкой. Врачи склонялись к тому, что неврологические нарушения спровоцировало аутоиммунное заболевание. Однако с таким набором симптомов, как у Владислава, столичные врачи еще не сталкивались.

"Здесь представлены снимки головного мозга - и мы видим белые участки, которые не должны быть в норме. Собственный иммунитет начинает атаковать миелин. Как правило это либо центральная нервная система, либо периферическая. И в чрезвычайно редких случаях, их описано в мировой литературе ограниченное количество, одновременно повреждаются и центральный миелин, и периферический", - объяснила Мария Ковальчук, заведующая 1-м неврологическим отделением ГКБ им. Буянова.

Повреждения миелина, так называют защитные оболочки отростков нервных клеток, приводят к поражению нейронов головного и спинного мозга. Нюанс в том, что в обоих случаях врачи применяют противоположные друг другу схемы лечения. Как лечить их в комплексе, специалистам ГКБ Буянова пришлось решать самим.

"Суть проводимого лечения - внутривенного введения гормонов и плазмафереза - заключается в том, чтобы подавить патологическую активность иммунной системы, которая вырабатывает белки, повреждающие нервную ткань. Плазмаферез пропускает кровь пациента через фильтр, задерживая эти белки и возвращая ее самому пациенту уже без этих белков, что способствует выздоровлению от этого заболевания", - рассказал Дмитрий Аверченков.

Пациент почувствовал улучшение. Но оно оказалось недолгим. Последовала новая иммунная атака - еще более сильная. Мужчину перевели в нейрореанимацию, где больше двух недель врачи боролись за его жизнь. Чтобы найти способ поддерживать функции организма и продолжать лечение, созвали международный консилиум. Как подсчитали ученые, этот случай с одновременным поражением и центральной и периферической нервной системы - 51-й в мире.

"Тут нам пришлось подключить еще один вид терапии - моноклональными антителами в полной дозе. И пациент нас покинул через три месяца фактически на своих ногах", - отметила Ковальчук.

Подавление иммунного ответа препаратом с таргетным воздействием позволило стабилизировать состояние пациента и начать реабилитацию. Постепенно улучшатся стали и другие показатели: чувствительность, а также проводимость и возбудимость нервных тканей. На контрольных исследованиях через несколько месяцев после выписки - все они в норме.

"План - более тщательно следить за здоровьем. Продолжать жить, продолжать ходить, просто радоваться жизни", - говорит Владислав.

Все это в его жизни стало возможным благодаря профессионализму московских специалистов. Разработать эффективную методику лечения они смогли даже при таком редком диагнозе.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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