Музейная неделя стартовала в столице

До 21 января москвичи могут бесплатно посетить более 30 выставок

Африканское Рождество и фауна Байкала - в Москве стартовала первая в этом году музейная неделя.

До 21 января жители и гости столицы могут бесплатно посетить более 30 выставок. Сегодня - Старый английский двор в Зарядье, где работает экспозиция "Абиссинские песни", рассказывающая, как отмечали Рождество в Эфиопии. Завтра можно прийти в Дарвиновский музей, где посетителям поведают об обитателях глубин Байкала. А 21 января будут открыты все площадки Музея Москвы.

Чтобы посетить понравившуюся выставку, нeoбxoдимo зapaнee oфopмить бecплaтный элeктpoнный билeт нa caйтe учреждения или нa mos.ru.

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