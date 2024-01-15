С самого утра в столице идет снег

В Москву после сильных морозов пришло резкое потепление. И не одно - вместе с мощными снегопадами.

Сейчас - минус 3. С самого утра в столице идет снег - пока не сильный, но за неделю обещают до 40 процентов от месячной нормы. Самыми снежными станут четверг и пятница. Сугробы вырастут еще на 5-8 сантиметров.

Ветер сейчас южный, но его порывы быстро превращают подтаявший снег в наледь. Коммунальщики расчищают подходы к метро, остановкам, больницам и школам, убирают сосульки с крыш.

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