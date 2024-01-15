Wildberries опровергла сообщения о несработавшей пожарной сигнализации

В Санкт-Петербурге сгорел склад компании

Пожарная сигнализация на складе Wildberries в Санкт-Петербурге сработала в субботу в штатном режиме, что позволило оперативно эвакуировать людей. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в пресс-службе компании.

Там опровергли сообщения о том, что автоматическая система пожаротушения дала сбой. Сигнализация, по данным Wildberries, сработала в 07:20 13 января, что позволило быстро эвакуировать со склада 1200 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее в оперативных службах рассказали, что автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не сработала в момент возгорания, которое, предварительно, началось из-за короткого замыкания. На складе Wildberries такая система была, но по неустановленной причине не сработала в нужный момент, утверждал источник.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара о злоупотреблении полномочиями. Как рассказали в пресс-службе главка СКР по Санкт-Петербургу, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе Wildberries в Шушарах, произошел пожар.

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