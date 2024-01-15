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Мишустин обсудил с заместителями создание гражданского аэрофлота

14:45
  • понедельник
  • 15 января 2024

За следующие шесть лет суммарно должно быть произведено свыше 600 полностью отечественных самолетов

Создание собственного гражданского аэрофлота и развитие автомобильной промышленности обсудил в понедельник Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

За следующие шесть лет суммарно должно быть произведено свыше 600 полностью отечественных самолетов. Как подчеркнул глава правительства, в условиях санкций современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связи между регионами страны. Кроме того, по поручению президента реализуется стратегия развития автомобильной промышленности, которая рассчитана до 2035 года. 

"Перед российским автопромом стоят масштабные задачи. Уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний, а также углубление локализации за счет стимулирования собственных научных и инженерных компетенций, конкурентоспособного производства ключевых компонентов, узлов автомобилей", - отметил премьер.

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