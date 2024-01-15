Демобилизованные бойцы СВО со всей России собрались на форуме "Вместе победим"

На протяжении трех дней участники мероприятия обсудят интеграцию ветеранов в общественные и государственные проекты

Укрепление социальных гарантий для участников спецоперации и поддержка их семей - приоритетные задачи нашего государства. Об этом заявил Владимир Путин в своей телеграмме, направленной организаторам и участникам форума "Вместе победим".

Демобилизованные бойцы СВО со всей России, социальные координаторы и представители экспертного сообщества собрались в понедельник в парке "Патриот". На протяжении трех дней участники мероприятия обсудят интеграцию ветеранов в общественные и государственные проекты.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России: "Я хочу сказать огромные слова благодарности присутствующим здесь в зале ветеранам. Вы не просто настоящие герои, которые встали на защиту своей страны, но и сегодня, вернувшись с фронта, вы вносите вклад в другую составляющую борьбы, не менее важную. Это то, о чем сказал президент в своем приветствии. Это помощь семьям, это обеспечение социальной, медицинской и всей необходимой поддержки возвращающимся героям специальной военной операции. И очень важная вещь - это работа с подрастающим поколением".

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