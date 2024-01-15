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Польша согласилась разместить войска ФРГ на своей территории

14:01
  • понедельник
  • 15 января 2024

Это подтвердил польский МИД

Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
ФРГ начала готовиться к войне с Россией

Как отметил политик в интервью Rzeczpospolita, "когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше".

Так что если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать.

Ранее Варшава потребовала мобилизации ресурсов всего свободного мира ради оказания дальнейшей поддержки Украины в противостоянии с Россией. По словам нового премьер-министра Польши Дональда Туска, странам ЕС необходимо готовиться к существенному увеличению расходов на оборону.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что авантюрные действия Польши – наращивание военного потенциала и помощь Украине — могут привести к прямому столкновению этой страны с Россией и Белоруссией.

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