Москвичам пообещали Крещенскую оттепель вместо морозов

Столичный регион накроет снегопад

Вместо крещенских морозов москвичей ждут оттепель и снегопады.

Об этом в понедельник, 15 января, заявил агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг, 18 января, в столичный регион начнет приходить теплый фронт. Дневная температура составит от минус 4 до минус 2 градусов. Ожидается снегопад и усиление ветра до 20 метров в секунду.

"Крещенских морозов, которых все ждут, не будет: ночью ожидается минус 5 – минус 3 градуса, а днем – минус 4 – плюс 1 градус, даже до оттепели. Так что в крещенскую ночь снег заменит москвичам мороз", – сказал Вильфанд.

По словам синоптика, за четверг и пятницу выпадет до 15 миллиметров осадков.

Праздник Крещения Господня пройдет в пятницу, 19 января. По традиции православные в этот день окунаются в специально подготовленные освященные проруби.

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