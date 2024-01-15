ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Извержение вулкана на юго-западе Исландии называют самым серьезным за полвека

14:54
  • понедельник
  • 15 января 2024

Реки раскаленной лавы подошли вплотную к городу Гриндавик

Самым серьезным за полвека называют власти Исландии новое извержение вулкана на юго-западе страны. В понедельник реки раскаленной лавы подошли вплотную к городу Гриндавик.

Несколько зданий уничтожены огнем. Жителей эвакуировали еще в ноябре, когда появились первые очевидные признаки вулканической активности. Сейсмологи сообщили, что прямо под населенным пунктом скопилось огромное количество магмы. А в результате серии землетрясений на поверхности образовалась глубокая трещина длиной более четырех километров.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Ситуацию обсудят на экстренном заседании правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.