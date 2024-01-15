Извержение вулкана на юго-западе Исландии называют самым серьезным за полвека

Реки раскаленной лавы подошли вплотную к городу Гриндавик

Самым серьезным за полвека называют власти Исландии новое извержение вулкана на юго-западе страны. В понедельник реки раскаленной лавы подошли вплотную к городу Гриндавик.

Несколько зданий уничтожены огнем. Жителей эвакуировали еще в ноябре, когда появились первые очевидные признаки вулканической активности. Сейсмологи сообщили, что прямо под населенным пунктом скопилось огромное количество магмы. А в результате серии землетрясений на поверхности образовалась глубокая трещина длиной более четырех километров.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Ситуацию обсудят на экстренном заседании правительства.

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