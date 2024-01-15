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Россия и Иран осудили действия США и Великобритании в Йемене

14:17
  • понедельник
  • 15 января 2024

Вашингтон и Лондон наносят удары по территории ближневосточного государства

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник, 15 января, пообщался по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Стороны обсудили ряд тем международной и двусторонней повестки.
Нанесён новый удар по йеменским хуситам

В частности, Лавров и Амирабдоллахиан решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена.

Также дипломаты обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и других принципов Устава ООН, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что очередной ракетный удар по Йемену вызвал массовые протесты в Вашингтоне и Тегеране. "Томагавки" были выпущены с борта эсминца "Карней", а целью стала радарная установка хуситов. Митингующие потребовали прекратить авианалеты и остановить расползание конфликта по всему региону.

Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти предупредил, что движение "Ансар Алла" намерено наносить новые удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству в ответ на их агрессию против Йемена.

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