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Песков не подтвердил уничтожение Украиной самолетов ВС России

14:37
  • понедельник
  • 15 января 2024

Спикера Кремля попросили прокомментировать соответствующие утверждения Киева

Кремль не располагает информацией о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами. Такое заявление сделал в понедельник, 15 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Спикера Кремля попросили прокомментировать заявление киевского режима о якобы сбитых А-50 и Ил-22 ВКС России.

Песков заявил, что у Кремля такой информации нет, а затем предложил обратиться за уточнениями в Минобороны, поскольку "все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", сообщает ТАСС.

Тем временем Воздушное командование "Запад" Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердило, что в ходе боевых действий погиб 65-летний генерал Станислав Павлович. Его называют одним из самых опытных боевых пилотов Украины. По одной из версий, военный мог стать жертвой ракетного удара ВС России по военному аэродрому Украины.

До этого сообщалось, что экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России обнаружили в воздухе ударную группу украинской армии и сорвали ее планы.

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