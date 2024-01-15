Путин обсудил с министром просвещения строительство и ремонт школ

В том числе в новых регионах

Программы по ремонту и строительству школ, в том числе в новых регионах, обсудил сегодня Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Путин: Предлагаю начать с программы, которая касается очень многих людей у нас в стране, и ее трудно переоценить. Это капитальный ремонт и вообще ремонт школьных зданий, сооружений. У нас выделены достаточно приличные деньги на эти цели. Работа идет. Как она идет? Кравцов: "Уважаемый Владимир Владимирович. Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идет по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется полторы тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок".

По плану идет и программа строительства школ. Как доложил министр, это уже позволило отказаться от третьей смены. Кроме того, все учебные заведения, в том числе и в сельской местности, оснащают современным оборудованием.

Еще одна важная тема встречи - деятельность в новых регионах. Они включены в национальный проект "Образование". Помимо развития инфраструктуры большое внимание уделяют воспитательной работе. Для старшеклассников организовывают поездки по городам России. В школы поставляют художественную литературу. Обеспечена и надежная охрана всех зданий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"