ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с министром просвещения строительство и ремонт школ

14:39
  • понедельник
  • 15 января 2024

В том числе в новых регионах

Программы по ремонту и строительству школ, в том числе в новых регионах, обсудил сегодня Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым. 

Путин: Предлагаю начать с программы, которая касается очень многих людей у нас в стране, и ее трудно переоценить. Это капитальный ремонт и вообще ремонт школьных зданий, сооружений. У нас выделены достаточно приличные деньги на эти цели. Работа идет. Как она идет?

Кравцов: "Уважаемый Владимир Владимирович. Благодаря вашей поддержке программа и капитального ремонта школ, и строительства новых школ идет по плану, без сбоев. Никакие санкции не могут этому помешать. У нас ежегодно капитально ремонтируется полторы тысячи школ. Ваше поручение о ремонте 7300 школ будет выполнено в срок".

По плану идет и программа строительства школ. Как доложил министр, это уже позволило отказаться от третьей смены. Кроме того, все учебные заведения, в том числе и в сельской местности, оснащают современным оборудованием.

Еще одна важная тема встречи - деятельность в новых регионах. Они включены в национальный проект "Образование". Помимо развития инфраструктуры большое внимание уделяют воспитательной работе. Для старшеклассников организовывают поездки по городам России. В школы поставляют художественную литературу. Обеспечена и надежная охрана всех зданий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство школы
Строительство школы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.