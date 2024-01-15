ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

15:01
  • понедельник
  • 15 января 2024

Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабмина

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству предпринять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Как рассказали в пресс-службе Кремля, целевой показатель объема вложений граждан в пресловутую программу обозначен на уровне не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Представить доклад об исполнении поручения предписано до 1 мая 2024 года, затем отчитываться надлежит ежеквартально.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что почти две трети россиян (61%) считают сейчас наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях. На иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), а 24% респондентов не могут определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения.

При этом Владимир Путин отметил, что в 2023 году продолжается рост реальных зарплат и реальных доходов россиян, "но в целом все-таки они являются довольно скромными".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.