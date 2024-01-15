Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабмина

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству предпринять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Как рассказали в пресс-службе Кремля, целевой показатель объема вложений граждан в пресловутую программу обозначен на уровне не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Представить доклад об исполнении поручения предписано до 1 мая 2024 года, затем отчитываться надлежит ежеквартально.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что почти две трети россиян (61%) считают сейчас наиболее выгодным хранить свои сбережения в рублях. На иностранную валюту для хранения сбережения рассчитывает почти каждый седьмой (15%), а 24% респондентов не могут определиться с тем, в чем выгоднее хранить сбережения.

При этом Владимир Путин отметил, что в 2023 году продолжается рост реальных зарплат и реальных доходов россиян, "но в целом все-таки они являются довольно скромными".

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