Госстройнадзор не разрешал Wildberries ввести в эксплуатацию склад в Шушарах

Разрешение было выдано только на строительство

Склад Wildberries в Шушарах получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности летом 2022 года, но компания не обращалась за разрешением на ввод складского комплекса в эксплуатацию. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что Wildberries получила разрешение только на строительство комплекса. Там напомнили, что за эксплуатацию объекта без наличия соответствующего разрешения российским законодательством предусмотрена административная ответственность.

Также в Госстройнадзоре рассказали, что не проводили проверки на объекте в связи с отсутствием правовых оснований, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что автоматическая система пожаротушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге не сработала в момент возгорания, которое, предварительно, началось из-за короткого замыкания. Однако в компании заявили, что пожарная сигнализация на складе сработала в штатном режиме, что позволило оперативно эвакуировать людей.

Тем временем страховщики предварительно оценили ущерб, причиненный пожаром, в 10 миллиардов рублей. Примерно столько же потерял Ozon после пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года.

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