Московский зоопарк поделился новым видео с пандой Катюшей

У новорожденной режутся зубки

Московский зоопарк поделился новым видео с самой популярной пандой в стране.

Катюша жует все, что попадается в поле ее зрения. Деревянную лестницу, плетеную веревку. А то и ноги кипера.

Все просто: у новорожденной режутся зубки. С игрушкой поладить легко: достаточно крепко держать её лапами и активно двигать челюстями. А вот догнать такие заманчивые ботинки кипера юной панде трудно: маленькая, но еще неповоротливая, она пытается схватить сотрудника то за одну, то за другую ногу. Но пока силы явно неравны.

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