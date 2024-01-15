В Берлине отреагировали на сообщение о "секретном плане"

Угрозы со стороны России воспринимаются серьезно

Германия воспринимает угрозы со стороны России со всей серьезностью.

Об этом в понедельник, 15 января, заявили в немецком Минобороны. При этом в ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть материал, опубликованный в газете Bild, передает РИА Новости.

В свою очередь в НАТО заявили, что попавший в газету Bild материал является сценарием учений, а не секретным анализом разведки. По словам директора Центра передового опыта альянса в области стратегической коммуникации Яниса Сартса, это воображаемая ситуация для проверки военных возможностей, а не предсказание развития ситуации.

Ранее газета Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера написала, что Германия якобы готовится к войне между НАТО и Россией. Издание утверждает, что конфликт начнется летом 2025 года после окончания СВО. Россия якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор.

В Кремле не стали развернуто комментировать эту информацию, но подчеркнули, что Bild "не гнушается публикации различных уток".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"