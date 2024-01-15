Потери украинской армии составили 160 боевиков

Подразделения ВС России отразили атаку штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинской армии превысили 160 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Червоная Диброва при поддержке авиации и артиллерии отбили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, нанесен удар по опорным пунктам 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

По данным Минобороны, противники потерял более 160 военнослужащих. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка "Акация", 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.

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