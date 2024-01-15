Давосский форум превратился в "политический междусобойчик"

Высоких гостей на мероприятии нет

Те времена, когда в Швейцарских Альпах серьезные люди обсуждали серьезные вещи, давно прошли. Теперь Давосский форум что-то среднее между "политическим междусобойчиком" и ярмаркой тщеславия, иронизируют эксперты. Высоких гостей нет. Да и темы для обсуждения весьма сомнительные. Вроде загадочной потенциальной болезни "Х" планетарного масштаба, в которой больше пиара, чем реальной составляющей, и "Формулы мира Зеленского". В нее, правда, верится еще меньше.

"Это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине - мы там не участвуем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А вот если верить Financial Times, главное, если не единственное достижение уже четвертой встречи советников по нацбезопасности. Общее фото, на котором много людей. За натянутыми улыбками – решительное "нет" глобального Юга, констатирует Bloomberg. Китай, например, и вовсе отказался участвовать в этой сомнительной авантюре. А хозяйка встречи – Швейцария - в пух и прах развеяла все старания "киевских миротворцев".

"Так или иначе мы должны найти способ включить Россию в обсуждение "формулы мира". Не будет мира, если Россия не скажет своего слова", - говорит Иньяцио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии.

"Вот и в вопросе изъятия и передачи Киеву замороженных российских активов, пыл, кажется поумерен" – пишет Reuters. Запад неожиданно усомнился в законности такой процедуры. Да и вообще США сейчас заняты другим. Праймериз стартовали.

В Айове, а это первый штат, в котором республиканцы выбирают кандидатов в кандидаты, сейчас -20 и снежная буря. Отменены ряд предвыборных мероприятий. Однако сторонников Дональда Трампа не пришлось уговаривать прийти его поддержать. Рейтинг бывшего американского президента, констатирует CBS, рекордные 69%. И, кажется, даже перепалка с климатическими активистами не в силах омрачить его минуту славы.

И пока мир увлеченно наблюдает за американскими выборами, европейцам в одиночку всё труднее потакать непомерным аппетитам Киева. Задающих слишком много вопросов граждан приходится пугать. Очередную страшилку для впечатлительных немцев выдал таблоид BILD:

"Уже в феврале этого года может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. В июле, после успешного наступления на Украине, Москва начнёт сначала скрытую, а затем и открытую атаку на Запад".

Это якобы выдержка из сверхсекретного плана, попавшего в распоряжение редакции. В Кремле "утку" даже комментировать не стали. А вот у официального представителя нашего МИДа нашлась пара хлестких метафор.

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок".

"Секретный план", попавший в распоряжение немецкого таблоида, на деле оказался всего лишь сценарием учений, попытались оправдаться в НАТО. Вопросов, правда, от этого меньше не стало.

"Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географией. Теперь же существующие страны и география более применимы", - говорит Янис Сартс, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации.

Иначе зачем Польше давать согласие на размещение у себя немецкого контингента. А Великобритании направлять на учения аж 20 тысяч солдат. Подчёркивая, что именно этот год станет переломным. "Сумасшедшие лидеры тащат Европу в пропасть большой войны", предупреждает французская оппозиция. И, похоже, это единственный голос здравого смысла.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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