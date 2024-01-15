В избирательном штабе Путина работает круглосуточная горячая линия

Там можно передать предложения и пожелания

В избирательном штабе Владимира Путина работает круглосуточная горячая линия. По многоканальному телефону 8-800-301-21-85 каждый может передать предложения и пожелания.

Действующий президент идёт на выборы как самовыдвиженец. В конце прошлой недели было собрано более миллиона 800 тысяч подписей. Это в разы больше, чем требует для регистрации закон. В предвыборном штабе работает общественная приёмная.

Помимо Владимира Путина в президентской кампании участвуют 10 человек. Восемь от политических партий, в их числе трое от парламентских, зарегистрированы. По закону им не нужно собирать подписи для регистрации. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков - единый кандидат от "Новых людей" и Партии Роста.

А также Николай Харитонов от КПРФ. В Хабаровске сегодня посетил фермерское хозяйство и обсудил с аграриями создание специальной программы развития агропрома на Дальнем Востоке.

Выборы президента пройдут в марте: голосование с 15 числа, основной день — 17.

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