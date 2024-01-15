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В НАТО объяснили публикации СМИ о подготовке к войне с Россией

15:41
  • понедельник
  • 15 января 2024

В газете опубликовали сценарий учений, а не доклад разведки

Опубликованный изданием Bild материал о том, что Североатлантический альянс готовится к возможной войне с Россией, основан на сценарии военных учений, а не на документах разведки. Об этом в понедельник, 15 января, написал в соцсетях директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.
ФРГ начала готовиться к войне с Россией

Как отметил представитель военно-политического блока, сценарий учений — это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. При этом в них используются существующие страны и географические районы.

Сартс подчеркнул, что пресловутый материал не является секретным анализом разведки, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию немецкого издания Bild о якобы подготовке войны между НАТО и Россией, заявив, что газета "не гнушается публикацией различных уток".

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала пресловутую публикацию "прошлогодним гороскопом для рыбы в раке", допустив, что аналитическую часть пресловутого тайного плана бундесверу предоставил германский МИД.

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