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Минобороны России анонсировало крупный межгосударственный договор с Ираном

15:57
  • понедельник
  • 15 января 2024

Главы ведомства Сергей Шойгу обсудил его с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани

Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в российском Министерстве обороны после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
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Политики подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений: безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности.

При этом Шойгу напомнил про наращивание сторонами усилий по формированию равноправного многополярного мира, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у России и Ирана развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Он отказался комментировать утверждение Вашингтона о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность предоставления Москве баллистических ракет для использования в спецоперации на Украине.

Президент Ирана Эбрахим Раиси 7 декабря побывал в Москве, его принял в Кремле российский лидер Владимир Путин. Главными темами российско-иранских переговоров на высшем уровне стали ситуация на Ближнем Востоке и реализация проекта транспортного коридора "Север — Юг".

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