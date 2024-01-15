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Российским водителям рекомендовали переквалифицироваться в сантехники

16:10
  • понедельник
  • 15 января 2024

Их заменит искусственный интеллект

Российским водителям рекомендуют получить вторую профессию. Бывший глава Минтруда России Сергей Калашников пояснил тем, кто занят в этой сфере: в перспективе их заменит искусственный интеллект.

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Калашников считает, что ИИ способен взять на себя управление армией роботов и полностью автоматизировать производство. Экс-министр напомнил, что в Москве уже тестируют беспилотные автомобили, так что перспектива вытеснения людей с водительского кресла реальна.

В качестве второй профессии Калашников рекомендует квалификацию сантехника. Бывший глава Минтруда пояснил в интервью "Радиоточке НСН", что в России сантехников как раз не хватает – при этом в западных странах среди рабочих профессий у сантехников наибольший оклад.

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