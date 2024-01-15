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Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине

16:34
  • понедельник
  • 15 января 2024

Лидеры говорили и о председательстве России в БРИКС

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Лидеры обсудили ряд международных проблем, в том числе и ситуацию на Украине.

Одна из тем беседы - развитие российско-индийских отношений, которые достигли уровня особо привилегированного стратегического партнерства. Отмечены успехи в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России.

Путин и Моди подчеркнули готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня БРИКС – в свете стартовавшего 1 января председательства России в объединении. Лидеры подчеркнули заинтересованность в развитии двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии, сообщила пресс-служба Кремля.

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