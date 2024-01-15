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В Берлине проходит крупная забастовка немецких фермеров

17:54
  • понедельник
  • 15 января 2024

Центр города перекрыт сельхозтехникой

Кадры из Берлина, где в понедельник вечером проходит одна из крупнейших забастовок немецких фермеров. У Бранденбургских ворот, по оценкам местных СМИ, собралось порядка 10 тысяч фермеров, которые съезжаются в столицу со всей страны.
К протестам в Германии присоединяются дальнобойщики и железнодорожники

К толпе протестующих сегодня присоединились и экспедиторы. Центр Берлина перекрыт сельхозтехникой - на улицах не менее пяти тысяч тракторов.  Протестующие выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес правительства.  Министр финансов Кристиан Линднер попытался выступить с речью, но был освистан толпой.

"Тракторный бунт" идет в стране уже вторую неделю. Немецкие аграрии не согласны с политикой правящей коалиции, в частности, с решением кабмина лишить работников сельского хозяйства налоговых льгот, а также отменить скидки на дизель.

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