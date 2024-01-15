В Берлине проходит крупная забастовка немецких фермеров

Центр города перекрыт сельхозтехникой

Кадры из Берлина, где в понедельник вечером проходит одна из крупнейших забастовок немецких фермеров. У Бранденбургских ворот, по оценкам местных СМИ, собралось порядка 10 тысяч фермеров, которые съезжаются в столицу со всей страны.

К толпе протестующих сегодня присоединились и экспедиторы. Центр Берлина перекрыт сельхозтехникой - на улицах не менее пяти тысяч тракторов. Протестующие выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес правительства. Министр финансов Кристиан Линднер попытался выступить с речью, но был освистан толпой.

"Тракторный бунт" идет в стране уже вторую неделю. Немецкие аграрии не согласны с политикой правящей коалиции, в частности, с решением кабмина лишить работников сельского хозяйства налоговых льгот, а также отменить скидки на дизель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"