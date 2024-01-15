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В Киеве признали бессилие ПВО перед российскими планирующими бомбами

17:05
  • понедельник
  • 15 января 2024

В арсенале России десятки тысяч фугасных авиабомб

Бессилие украинской системы ПВО перед российскими планирующими авиабомбами признал бывший полковник СБУ Олег Стариков. По его словам, сбить эти боеприпасы невозможно.

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Эксперт отметил уникальную особенность российских планирующих авиабомб: ими можно атаковать без входа в зону действия ПВО, заявил он в интервью YouTube-каналу "PolitБюро". Экс-полковник предположил, что Россия имеет в своем арсенале десятки тысяч фугасных авиабомб разного калибра.

Российские планирующие авиабомбы представляют серьезную проблему для Вооруженных сил Украины – об этом заявили на днях эксперты американского издания Military Watch Magazine. Они отметили, что подобное вооружение позволяет ВС России эффективно поддерживать с воздуха свои сухопутные войска.

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