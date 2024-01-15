В арсенале России десятки тысяч фугасных авиабомб

Бессилие украинской системы ПВО перед российскими планирующими авиабомбами признал бывший полковник СБУ Олег Стариков. По его словам, сбить эти боеприпасы невозможно.

Эксперт отметил уникальную особенность российских планирующих авиабомб: ими можно атаковать без входа в зону действия ПВО, заявил он в интервью YouTube-каналу "PolitБюро". Экс-полковник предположил, что Россия имеет в своем арсенале десятки тысяч фугасных авиабомб разного калибра.

Российские планирующие авиабомбы представляют серьезную проблему для Вооруженных сил Украины – об этом заявили на днях эксперты американского издания Military Watch Magazine. Они отметили, что подобное вооружение позволяет ВС России эффективно поддерживать с воздуха свои сухопутные войска.

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