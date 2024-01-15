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Пентагон начал расширение зарубежной сети биолабораторий

17:34
  • понедельник
  • 15 января 2024

В США формируется законодательная база для финансирования исследований напрямую из федерального бюджета

Эксперты Минобороны России проанализировали полученные за время спецоперации на Украине документы. В результате стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками. В ее состав входят государственные органы и частные подрядные компании, включая предприятия так называемой "Биг Фармы", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По словам Кириллова, на основе проведенного анализа стало понятно, что в США формируется законодательная база для финансирования исследований биологического оружия напрямую из средств федерального бюджета. Задействованы фонды НПО, подконтрольных демпартии США, которые привлекаются под государственные гарантии. В схеме участвуют, в том числе, инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

Строительством биообъектов и поставкой оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру занимаются компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл". Заявленные цели проекта - мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам. Однако на примере Украины стало понятно, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США. Пентагон разработал и принял целый ряд документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий за пределами национальной юрисдикции.

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