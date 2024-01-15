Американский корабль попал под ракетный обстрел у берегов Йемена

Инцидент произошел вблизи Адена

Ракета хуситов поразила корабль, принадлежащий США. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на ВМС Великобритании, инцидент произошел у берегов Йемена.

Позже появились подробности: по данным британской компании Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности, балкер под флагом Маршалловых островов и принадлежащий США, был поражен ракетой вблизи йеменского города Адена.

Правящие на севере Йемена хуситы начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море в знак поддержки палестинцев в секторе Газа. В результате резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. США в ответ объявили об операции по защите судоходства в этом регионе. В движении "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц операции против Йемена.

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