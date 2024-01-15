ВСУ обстреляли село в Брянской области

Есть разрушения

Село Сушаны Климовского района Брянской области стало целью украинских террористов, сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз. Мирные жители при обстреле не пострадали, написал глава региона в Telegram.

Взрывами повреждено несколько административных зданий. Также, по словам губернатора, нарушена подача электричества. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Брянскую область ВСУ обстреливали 13 января. Тоггда украинская армия использовала кассетные боеприпасы. Деревня Телец в Трубчевском районе была атакована около 6 часов утра, четыре снаряда упали на окраине населенного пункта.

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