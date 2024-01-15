Российская армия развивает успех

Не успел ещё утихнуть в воздухе свист летящего в цель 152-миллиметрового снаряда, а боевой расчёт готовит гаубицу "Мста-Б" к следующему выстрелу. Корректировщики, наблюдающие за полем боя с беспилотников, отмечают место попадания и передают артиллеристам поправки.

Батарея гаубиц при должных управлении и корректировке способна остановить масштабное наступление на отдельном участке линии фронта. Поле рядом с Работино тому подтверждение: очередная бессмысленная и бесполезная попытка взять этот участок местности окончилась для ВСУ провалом и серьёзными потерями. Российская армия, в свою очередь, развивает успех от Марьинки.

От Артёмовска соединения десантников продвигаются на запад к Часову Яру. Это видеозапись полёта ракеты, выпущенной из противотанкового комплекса "Корнет". Украинская БМП оказалась уничтоженной на расстоянии в семь километров 800 метров.

Сообщается, что из-за катастрофических потерь большая часть первого батальона четвёртой танковой бригады ВСУ отказалась уходить на передовую. Командиры сделали это видео для отчёта перед Киевом. Солдаты - все, к слову, старше 40 лет - по очереди называют фамилию, звание и добавляют на украинском языке: отказываюсь

В Москве наградили тех, из-за кого украинские танкисты не хотят идти в бой. Четверо десантников за подбитые немецкие "Леопарды" и английские "Челленджеры" на запорожском направлении получили ценные подарки и денежные премии в полмиллиона рублей.

С бала на корабль. Точнее, обратно в зону СВО. Поражать и удивлять. Как этот солдат из первого донецкого корпуса, вступивший в дуэль с украинским дроном-камикадзе. Наш боец сначала пытается уничтожить БПЛА из автомата. Не попадает. Делает пару обманных движений и сбитый с толку оператор промахивается на несколько метров. А солдат встал и как ни в чём не бывало ушёл с поля боя. Уникальное хладнокровие. Свидетели этого противостояния посчитали, что у бойца некоторые части тела даже не железные, а алмазные.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"