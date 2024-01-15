Переговоры немецких фермеров с политиками закончились провалом

В Берлине - массовая демонстрация аграриев

Берлин наводнили фермеры. Их трактора перекрыли главную улицу немецкой столицы. Так сельхозпроизводители протестуют против экономической политики правительства Олафа Шольца. Ввиду бюджетного кризиса, вызванного в том числе и массированной поддержкой киевского режима, фермеров лишили ряда льгот. Они возмутились.

Берлин демонстрация аграриев фактически парализовала. Не только транспортное сообщение, но и торговлю, работу офисов и госучреждений. Фермеры боялись, что свободных мест у Бранденбургских ворот не останется: пригнали технику ещё в воскресенье ночью.

Рядом с демонстрантами ровными рядами - пять тысяч тракторов. Которые пашут немецкие земли, перевозят тяжести, могут проехать по любой местности. У самых распространённых моделей объём бака 220 литров, а у некоторых - вообще почти 400. Заправить дизелем такую машину стоит 770 евро. Так вот, шестую часть расходов на топливо уже давно на себя берёт государство. Но больше не собирается. А ещё обещает отменить налоговые льготы.

Правительству "светофора" - так называют правящую коалицию из-за сочетания цветов партий - нужно залатать гигантскую дыру в бюджете. Только Украина ждёт свои 8 миллиардов евро. Что уж говорить про немецких пенсионеров и, кстати, мигрантов. Бюджет вроде уже сверстали. Но Конституционный суд вынудил власти пересмотреть план. И сильно затянуть пояса. Политики решили собрать деньги с немецких граждан.

Уже неделю в Германии перекрыты сотни улиц и автобанов. Прямо на площади грузовики сбрасывают навоз. Поддержка фермеров - тотальная. А Олаф Шольц с демонстрантами лично даже словом за это время не перемолвился. В выходные выступил по телевизору с максимально формальной речью. И сегодня, в день самой яростной акции, просто решил пойти на матч по гандболу, где канцлера освистали. За него перед бушующей толпой в Берлине отдувался министр финансов.

Гул на площади стоял невыносимый. Министр чудом не сорвал голос. "Я охотник. Я уже без сил, когда заканчиваю чистить конюшню. Я знаю, какой тяжелой работой вы занимаетесь каждый день. Я не могу обещать вам больше помощи из бюджета, но мы можем вместе бороться за то, чтобы вашу работу уважали", - сказал Кристиан Линднер, министр финансов Германии.

Линднер и другие политики уговаривают фермеров: субсидии на дизель уйдут постепенно. А стране очень нужны деньги после пандемии. И поэтому скинуться нужно всем.

"Это в руках правительства: если оно отменит план по повышению налогов, мы уберем тракторы с улиц. Пока они этого не сделают, мы будем продолжать использовать наше конституционное право на демонстрацию", - заявил Йоахим Руквид, глава Союза фермеров Германии.

Немецкие фермеры люди, конечно, простые. Да не очень. С национальным самосознанием: могут часами спорить, как сохранить местные наречия при таком наплыве мигрантов. Со сверхидеей: сделать всё, чтобы фермерские династии не прерывались. Уже не первый год в Германии расходы аграриев только растут. Дорожает электроэнергия, вода, топливо - всё то, что используют в огромных объёмах. От фермеров требуют соблюдать строжайшие экологические нормы. А цены для магазинов снижать. Так что разочарование политиками накапливалось годами.

"Светофор" дорогу своей нации указать за время у руля страны так и не смог. Власти теперь пытаются всё свалить на "правых". Что это оппозиционная "Альтернатива для Германии" подстрекает фермеров в своих интересах. Но масштаб протестной волны гигантский. Так что в эту версию верится с трудом. Переговоры фермерских объединений с лидерами фракций сегодня закончились провалом. Политики отказались пойти навстречу протестующим.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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